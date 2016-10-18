Dışişleri Bakanı'ndan Musul açıklaması: Bağdat'tan Türkiye'ye heyet gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Irak arasında Başika'daki askeri kamp ile başlayan ve Musul operasyonuyla tırmanan kriz ile ilgili olarak haftasonuna kadar Bağdat'tan bir heyetin geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu "Bu hafta içinde, hafta sonuna doğru, belki perşembe günü bu sefer Irak'tan, Bağdat'tan bir heyet Türkiye'ye gelecek. İki tarafta da esasen bu işi diyalog yoluyla halletme iradesi var" dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Anlaşmaya vamadık

Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Cemal, Türk askeri üssünün yer aldığı Başika ve Musul operasyonu konuları ile ilgili olarak ziyarette bulunan Türk heyeti ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmadığını belirtti.

"Askeri çekin" çağrısı yineledi

Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Cemal yaptığı açıklamada, "Türk Heyeti tarafından önerilen fikirler, Irak hükümetinin talebi ve beklentisi düzeyine yanıt vermedi. Türkiye Cumhuriyeti, Irak'ın egemenliğine saygı göstermeli ve Başika kampından askerlerini çekmeli. Irak Hükümeti, Musul'un kurtarma operasyonunda Kahraman Milli Kuvvetlerimize güvendiğimizi ve Irak topraklarında her hangi bir yabancı muharip birliklerin bulunmadığını ifade etmekteyiz" dedi.