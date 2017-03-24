Dışişleri Bakanı'ndan Bulgar mevkidaşına 'Gerekli önlemleri alın' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Radi Naydenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Naydenov, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma arzusunda olduklarını belirtti.



Görüşmede, Çavuşoğlu ayrıca Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarındaki gösteriler nedeniyle Türkiye'den Bulgaristan'a geçen otobüslerin engellenmesi konusunu gündeme getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, bu tür engellemelerin tekrarlanmaması hususunda Bulgaristan makamlarınca gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi vurguladı.

Ne olmuştu?

Bulgaristan’da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partiler, Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan’a giderek oy kullanmalarını istemediklerini dile getirip, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarında protesto eylemi yapacaklarını açıkladı. Bulgaristan'daki erken seçim heyecanı yaşanırken Bulgar göstericiler sınırı kapattı. Türkiye'den gidenlerin, göstericilerin bulunduğu bölgeye geçişine izin verilmedi. Öte yandan Bulgar yetkililer bu nedenle Türk gazetecilerin ülkeye girişine, ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin vermedi.