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BBC Türkçe

Dışişleri Bakanı'ndan Almanya'ya: Bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız!

Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye eşit ortak gibi davranması gerektiğini söyledi

03 Mart 2017 13:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman hükümetini sert bir dille eleştirerek, Türkiye'nin hiç çekinmeden her türlü karşılığı vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamayla Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen iznin geri çekilmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz" dedi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Gaggenau kentinde, Bozdağ'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye kökenlilerle bir araya gelerek, 16 Nisan'daki referandumda 'evet' oyu için destek istemesi planlanıyordu.

"Bu Alman derin devletinin
sistematik uygulaması haline geldi"

Ancak, Gaggenau belediyesi bu etkinlik için verilen izni, yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle geri çekti.

Bozdağ, bu karara sert tepki göstererek, Alman mevkidaşıyla planlanan görüşmesini ve Almanya gezisini iptal etti.

Bozdağ'a toplantı izni verilmemesinin ardından, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Çavuşoğlu, Almanya'da Türkiye kökenlilerin düzenlediği toplantıların daha önce de benzer şekillerde iptal edildiğini anımsatarak, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi" diye konuştu ve şunları ekledi:

"Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız."

Die Welt'in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in tutuklanmasını iki ülke ilişkilerinde "son dönemin en büyük sorunlarından biri olarak tanımlamıştı.

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