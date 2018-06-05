Dışişleri Bakanı: YPG'nin elindeki silahlar alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç aşamalı Menbiç planına 10 gün içerisinde başlanacağını belirterek, "Menbiç için onayladığımız yol haritasında ekiplerimiz bir ön hazırlık toplantısı yapacak daha sonra uygulama safasına geçeceğiz. Ön hazırlık 10 gün içinde başlayacak. YPG'den silahlar alınacak" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Antalya'da mevkidaşı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Menbiç konusunda belirlenen yol haritasının özünün korunduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu Menbiç için yol haritasının üç aşamadan oluştuğunu yineleyerek, ilk aşamada tarafların ön hazırlak toplantısı yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, ikinci aşamada YPG'nin bölgeden çekileceğini belirtti ve Menbiç yol haritasının üçüncü aşamasında da bölgeyi kimin yöneteceğinin belirleceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacağını, birkaç ay içinde 3 aşamanın da tamamlanacağını belirterek, "6 aya kalmayacak" dedi.

Menbiç'teki yol haritasının Suriye'nin kuzeyinde diğer bölgelerde uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Şu anda Menbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik."