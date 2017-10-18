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Dışişleri Bakanı: Vize gereksiz bir krizdi; Türkiye dayatmalara boyun eğmez

"Kürt yönetiminin hesabı Bağdat'tan döndü"

18 Ekim 2017 15:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin, "Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez. İşbirliğine varız ama Türkiye'de bağımsız yargı vardır. Eğer deliller varsa hukuki süreç işler. Vize bize göre gereksiz bir krizdi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan  Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Kabul edeceğimiz, kanunlarımıza, anayasamıza ve egemenliğimize uygun bir şey olduğunda tabii iş birliği yaparız. Ama Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İş birliğine varız ama Türkiye'de bağımsız bir yargı vardır."

 

"Kürt yönetiminin hesabı Bağdat'tan döndü"



Irak ordusunun Kerkük ve çevresinde düzenlediği operasyonla da ilgili konuşan Çavuşoğlu, "IKBY yanlış hesap yaptı ve tavsiyelerimizi dinlemedi. Oysa biz şu anda karşılaştıkları sorunların olabileceğini kendilerine söylemiştik. Fakat bu hesap tabii ki Bağdat'tan döndü. Daha fazla kazanım elde edeceğini düşündü, olmadı. Kürtleri birleştireceğini düşündü, tam tersi Irak'ta Kürtleri maalesef böldü. Şu anda büyük bir kaos var, karmaşa var" dedi.

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