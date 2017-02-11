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Dışişleri Bakanı: Türkiye'de haber yazdığı için tutuklu tek bir gazeteci yok, varsa bilmek isterim

"Çok sayıda insan tutuklandı çünkü bunların hepsi aktif bir şekilde darbe girişimini destekledi"

Cumhuriyet yazar ve yöneticileri 98 gündür tutuklu bulunuyor

11 Şubat 2017 20:55

Basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilere ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim" iddiasında bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'e 9 Şubat'ta yaptığı bir günlük ziyaret sırasında, İspanya'nın önemli gazeteleri El Pais, El Mundo, ABC ve La Razon'a özel röportaj verdi. İspanyol gazetecilerin sıkça yönelttiği 'Türkiye'de basın özgürlüğü' ile ilgili sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, "Türkiye'de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim" ifadelerini kullandı.

 

"Çok sayıda insan tutuklandı çünkü bunların hepsi aktif bir şekilde darbe girişimini destekledi"

 

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün sunduğu raporun objektif olmadığını savunan Çavuşoğlu, "Gazeteci olarak kendilerini gösteren kişiler, terörizmi ya da terör örgütlerini destekledi. Çok sayıda insan tutuklandı çünkü bunların hepsi aktif bir şekilde darbe girişimini destekledi ve üçüncü kişiler medyayı kullanarak propaganda yaptı. Eleştiri yapan gazeteciler ile darbeye karışanları birbirinden ayırmak gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'deki yeni yönetimin, YPG'ye destek vermeyi bırakmalarını umut ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Eski yönetimin YPG'ye verdiği desteğin Trump yönetimi ile sona ermesini bekliyoruz" dedi. 

Çvuşoğlu, "Umutluyuz. Aynı zamanda Gülen'in iadesiyle ilgili de beklentilerimiz var. Geçmiş yönetim bunu yapmadı ama şimdi onlara bir kez daha ilettik ki, bu kişi açık bir şekilde darbe girişiminin arkasındadır. Beklentimizin bu olduğunu onlara hatırlattık" diye konuştu. Trump'ın göçmenleri veto eden kararıyla ilgili yöneltilen sorulara da cevap veren Çavuşoğlu, "Göçmenleri veto eden kararlara karşıyım. Sadece bazı ülkelerden geldiği veya Müslüman olduğu için masum halkın girişini yasaklayamazsın. Adil değil. ABD yeni bir plan için çalışıyor. Umarım, daha mantığa uygun olur" ifadelerini kullandı.

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