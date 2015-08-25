Dışişleri Bakanı: Türkiye ve ABD arasında IŞİD'e karşı operasyon için imzalar atıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD arasında IŞİD'e karşı operasyonlara ilişkin anlaşmanın teknik müzakerelerinin tamamlandığını, askeri makamlar tarafından imzaların atıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu'na KKTC Dışişleri Bakanı Emine Çolak ile ortak basın toplantısında, Türkiye ile ABD'nin IŞİD'e karşı ortak operasyonları konusunda bir soru yöneltildi. Dünkü açıklamasında, Türkiye ve ABD'nin ortak mutabakatının bir parçası olarak özel operasyonlara ilişkin görüşmelerin tamamlandığını söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu bilginin doğru olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "O açıklamamdan sonra da bu prosedür Türk ve ABD askeri makamları tarafından da imzalandı. Bu aslında teknik bir konu. Yani sanki Türkiye ile ABD arasında görüş ayrılığı var gibi bilgiler yayımlanıyor. Tabi ben burada görüşmelerin tamamlandığını söyledim. İmzaların atıldığını söylemedim. Belki Amerikalı sözcüler imza konusunu vurgulamışlardır ve 'Detayların tamamlanması çok yakın' gibi bir açıklama yaptılar. Yani bunların arasında bir çelişki yok. Belki saat farkından dolayı bilgi oraya daha geç gitmiş olabilir. Yani dünkü açıklamalarımız doğrudur. Askeri makamlar tarafından da imzalar atıldı. Ortak operasyonların nasıl yapılacağı tamamen askeri makamların ve ilgili kurumların yürüteceği konular."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önceki gün yabancı bir haber ajansında yer alan röportajında, "ABD ile DAEŞ'e karşı operasyonlara ilişkin anlaşmanın teknik müzakerelerinin tamamlandığını" ifade etmiş, ABD yönetimi yetkilileri ise anlaşmanın tamamlandığını henüz teyit edemeyeceklerini belirtmişlerdi.

Ancak ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu sözleriyle çelişen açıklamalarda bulunmuştu. Günlük basın toplantısında, Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Şu anda iki ülke arasındaki herhangi bir anlaşmayı teyit edemem" cevabını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise görüşmelerin "tamamlandığını söyleyemeyeceğini" belirterek, "Ancak şimdi teknik detaylara son halini veriyoruz" demişti.