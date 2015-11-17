Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu: Suriye'de geçici hükümet 1 Ocak’ta başlayacak

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Suriye'ye yönelik operason planında "yol haritasının belirlendiğini, ancak içinin nasıl doldurulacağı konusunda çalışıldığını" söyledi. "Plan içinde karar kuvvetleri opsiyonunun şu anda öngörülmediğini" vurgulayan Sinirlioğlu, "Esad'ın seçimde aday olması söz konusu değil, hükümet kurulduktan sonra mutabık kalınan şekilde gidecek" dedi. Sinirlioğlu, "Esad'ın gidişi konusunda ilgili Rusya kabul etti diyemem ama bir direniş yok" ifadesini kullandı. Sinirlioğlu, "Bu sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin de bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldı. Tarih 1 Ocak’ta başlayacak, 6 ay sürecek" ifadesini kullandı.

Antalya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’ne katılan Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm bulmak amacıyla başlatılan ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da Rusya, Türkiye ile ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin katıldığı görüşmelere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, “Suriye ile ilgili bu üçüncü toplantı. İlki dörtlü, ikincisi geniş. Üçüncüsü de geniş gruplu toplantıydı. Toplam 20 katılımcısı vardı toplantının. Toplantının sonunda bir kağıt üzerinde mutabık kaldık” dedi.

"Suriye süreci 1 Ocak'ta başlayacak"

Feridun Sinirlioğlu, Suriye konusunun siyasi bir süreçle çözüme kavuşması gerektiği konusunda mutabakat oluştuğunu belirterek, şöyle dedi:

“Bu sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin de bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldı. Tarih 1 Ocak’ta başlayacak, 6 ay sürecek. 6 ayın sonunda yeni bir hükümet kurulması öngörülüyor. Kurulacak yeni hükümet Cenevre Bildirisi’nde öngörüldüğü gibi tüm yürütme yetkilerini devralacak. Sonra 18 aylık bir süreç öngörülüyor. Bu süreçte yeni bir anayasa yapılacak, o anayasaya göre seçimlere gidilecek. ‘Esad hangi noktada, nasıl gidecek’ konusu var. O konu bu 6 aylık dönemde, en geç 30 Haziran’da 6 ay içinde hükümet kurulacak. Sonra 18 aylık süreç başlayacak. Bu dönemde Esad’ın siyasi geleceği konusunda karar verilecek.”

"Esad aday olmayacak"

Beşar Esad’ın seçimlerde aday olmasını dillendirenler olduğunu aktaran Sinirlioğlu, “Ama öyle bir opsiyon söz konusu değil. Esad yeni hükümet kurulup tüm yürütme yetkileri devralındıktan sonra bu 6 aylık süreçte üzerinde mutabık kalınan süreçte ayrılacak, seçimlerde aday olmayacak. Ondan sonra ne olacağı onun kişisel meselesi haline dönüşecek. Bu konuda bir yol haritası ortaya çıktı ama bu haritanın içi nasıl dolacak, müzakereler nasıl yürüyecek, bunu bekleyip göreceğiz. Önemli olan doğru yönde atılmış bir adım olması. Siyasi bir süreç neticesinde Suriye sorununun çözüme kavuşturulması için uluslararası alanda geniş bir mutabakatın ortaya çıkmış olması” diye konuştu.

"Türkiye'nin karadan girme niyeti yok"

Türkiye’nin kara kuvvetleriyle Suriye’ye girmesi gibi bir opsiyonun şu an öngörülmediğini söyleyen Sinirlioğlu, “Böyle bir şey yok. IŞİD’e karşı bizim birtakım güvenlik tedbirlerimiz var, operasyon da olabilir. Ama bunun niteliği konusunda şu anda bilgi veremem. Ama Türkiye’nin kara kuvvetleriyle Suriye’ye girmesi gibi niyeti olmadığını, şu anda buna ihtiyaç duyulmadığını söyleyebilirim” dedi.

"Rusya'dan direnç yok"

Sinirlioğlu, “Rusya ile Esad konusunda mutabakata varıldı mı, Esad’ın seçime girmemesine Rusya onay verdi mi” sorusuna ise “Direnç yok” karşılığını verdi. Sinirlioğlu, “Rusya Esad’ın gitmesine tamam mı dedi” sorusuna ise “Ben öyle bir şey demedim, direnç yok dedim” yanıtını verdi.