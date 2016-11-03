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Dünya
Deutsche Welle

Dışişleri Bakanı: Sene sonuna kadar vize serbestisi verilmezse mülteci anlaşması iptal olur

"Önümüzdeki günlerde AB'den yanıt bekliyoruz. Gelmediği takdirde sözleşmeyi feshedeceğiz"

03 Kasım 2016 14:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye vatandaşlarına sene sonuna kadar vize serbestisi hakkını vermemesi durumunda mülteci geri kabul anlaşmasını feshedeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sabrının tükenmek üzere olduğunu belirterek "Önümüzdeki günlerde AB'den yanıt bekliyoruz. Gelmediği takdirde sözleşmeyi feshedeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

 

"Yıl sonunu beklemeyiz"

 

Türkiye'nin AB'den gelen taleplere tepki gösterdiğini ve Terör ile Mücadele Yasasında değişiklik yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "AB ile vardıkları mutabakata uyduklarını, Avrupa'dan da aynısını beklediklerini, bu olmadığı takdirde mülteciler konusunda AB ile yaptıkları anlaşmayı feshedeceklerini" ifade etti.

Çavuşoğlu, yıl sonuna kadar beklemeyeceklerini ve vize muafiyetinin ekim ayı sonunda başlatılmasının kararlaştırılmış olduğunu da sözlerine ekledi.

AB, Terör ile Mücadele Yasasında değişiklik yapması şartıyla Türkiye'ye vize kolaylığı uygulamayı vadetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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