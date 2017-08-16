Dışişleri Bakanı: Rusya, Türkiye'nin YPG hassasiyetini anlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya Türkiye’nin YPG konusundaki duruşunu ABD’den daha iyi anlıyor” dedi.

Çavuşoğlu, Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinde kurulacak çatışmasızlık bölgesini görüşmek için Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un Ankara’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Ankara dün de İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi ağırlamıştı.

"Referandum Irak'ta iş savaç çıkarabilir"

TRT Haber’e konuşan Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu da eleştirdi. Dışişleri Bakanı, bu oylamanın Irak’taki durumu kötüleştireceği, iç savaşa bile yol açabileceği görüşünü aktardı.