Dışişleri Bakanı: Rusya ilk günden bu yana sivilleri hedef alıyor, şiddetle kınıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın hemen her gün Suriye'de sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarla kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivilleri katletmesini şiddetle kınıyorum, insanlığa sığdıramıyorum" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, "Rusya'nın hava saldırılarında sivilleri vurması ve kuşatma altındaki yerleşim birimleri" hakkında bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya'nın Halep'in batı kırsalında üç farklı okulu hava saldırılarında hedef alması sonucunda 30'a yakın çocuk ve bir öğretmenin hayatlarını kaybetiğini" belirterek şunları söyledi:

"Rusya'nın hemen her gün Suriye'de sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarla kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivilleri katletmesini şiddetle kınıyorum, insanlığa sığdıramıyorum. Suriye, bugün bir yıkım içindedir. Hepimizin çatışma ortamının sona erdirilmesi için canla başla çalışması gerekirken, maalesef ateşe körükle gidilmektedir.

"Sivil ölümleri açık bir savaş suçudur, insanlıkta yeri yoktur, vicdana sığmaz"

Rejim, bugün Suriye'de sivil yerleşim birimlerini kuşatma altında tutmakta, kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri açlık, hastalık ve ölüme mahkum etmektedir. Kuşatma altındaki Madaya’da şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 40’a yakın sivil açlıktan ölmüştür. Zabadani ve Muaddamiya’da yine rejim kuşatması altında yaşayanlar ise sıranın kendilerine gelmesini beklemektedirler.



Buralardan çıkmaya çalışanlar, rejimin ve Suriye’de kendi suçlarına ortak olmaya davet ettiği yabancı unsurların ve milislerin saldırılarına maruz kalıyorlar. Rejim, havada ve karada dış güçlerden askeri destek almasa bu yöntemlere başvurmaya nasıl cüret edebilir. Bu insanlar hangi suçun karşılığında böyle topluca bir zulme maruz bırakılmaktadır. Sivillerin bu şekilde açıkça hedef alınması, kadınların, çocukların, bebeklerin acımasızca açlıktan ölmelerine sebebiyet verilmesi açık bir savaş suçudur, insanlıkta yeri yoktur, vicdana sığmaz. Bunun tarih önünde hesabı verilemez.

"Rusya ilk günden bu yana sivilleri katlediyor"

Burada fiilen bu kuşatmaları yapanların yanı sıra, bu uygulamalara destek verenler ve göz yumanlar da suçludur.



Rusya’nın Suriye’de askeri operasyonlarını başlattığı 30 Eylül 2015'ten bu yana ısrarla sivilleri hedef almaya devam ettiği görülmektedir. Rusya’nın, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği bu saldırıları inkar etmesi gerçekleri örtemiyor.

Rusya’nın bu eylemleri Suriye’de çözüm süreci yolundaki çabaları da zora sokmaktadır. Rusya’nın sivillere yönelik saldırıları karşısında artık uluslararası toplumun sesini yükseltmesinin ve gereken tepkiyi ortaya koymasının zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir."