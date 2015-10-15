Dışişleri Bakanı: Rusya büyük bir yanlışın içinde!

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, "Rusya büyük bir yanlışın içindedir. Rusya yaptığıyla Suriye'nin geçiş dönemini geciktirmekten başka bir yarar getirmeyecektir" dedi.

Feridun Sinirlioğlu ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'yı Suriye'ye müdahalesi nedeniyle eleştiren Sinirlioğlu, PYD lideri Salih Müslim'i aklını başına almaya davet ediyorum" dedi. "Türkiye'nin iradesinden ve kararlığından şüphe ederse kendisi için iyi olmaz" dedi.

Rusya'nın Suriye'de muhaliflere yönelik saldırılarına ilişkin soru üzerine Sinirlioğlu, Suriye ve Irak'taki önceliğin ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.

Suriye'de siyasi değişim için Cenevre 1 Bildirisi'nin esas olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, "Eğer Beşşar Esed'in tekrar Suriye'de hâkim olabileceği ve Suriye'de otoritesini kurabileceği, bu yolla da Suriye'nin tekrar istikrara kavuşacağını düşünenler varsa bunlar hayal içindedir" diye konuştu.

Bakan Sinirlioğlu, "Rusya büyük bir yanlışın içindedir. Rusya yaptığıyla Suriye'nin geçiş dönemini, Suriye'nin içinde bulunduğu bu kargaşadan çıkması ihtimalini, imkânını geciktirmekten başka bir yarar getirmeyecektir" dedi.

Suriye muhalefetinin halkın, insan onuruna yakışır şekilde, korkudan uzak, iradesini ortaya koyarak demokrasi içinde yaşamasını istediğini söyleyen Türk bakan "Suriye muhalefetinin meşru taleplerini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü sonuçta haklı olan kazanacaktır" ifadesini kullandı.

‘Aklıselime davet ediyorum’

Sinirlioğlu, PYD lideri Salih Müslim'in "Türkiye'ye karşı kendilerini savunacaklarına" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Salih Müslim'i aklıselime, aklını başına almaya davet ediyorum. Türkiye'nin iradesinden ve kararlığından şüphe ederse kendisi için iyi olmaz. Türkiye terörle mücadele etmektedir. Bu terörle mücadeledeki kararlığını kimse sınamaya kalkmamalıdır. Bizim PYD'ye verdiğimiz mesaj açıktır. Türkiye'ye dönük herhangi bir harekete tevessül ettikleri takdirde gereken ceza tereddütsüz verilecektir."

'Tam bir görüş birliği içindeyiz'

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın görüşlerinin örtüştüğünü bir kez daha memnuniyetle müşahede ettiklerini söyleyen Sinirlioğlu, "Temas ve istişarelerimizi her düzeyde sürdüreceğiz" dedi.

Sinirlioğlu, Irak, İran, Ortadoğu barış süreci, Suriye ile Filistin arasındaki sorunlar ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinden her iki ülkenin de rahatsız olduğunu belirtti. "Tüm bu konularda Suudi Arabistan ile tam bir görüş birliği içindeyiz. Bölgemizin istikrar ve güvenliği için birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıyız. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği tüm bölgenin istikrarına katkı sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

‘Muhalefete destekte mutabıkız’

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, iki ülke ilişkilerinin güçlü olmasının diğer ülkelere de fayda sağlayacağını söyledi. İki ülke ilişkilerini tekrar ele aldıklarını belirten Cubeyr, şöyle konuştu:

"Özellikle siyasi, ekonomik, askeri, emniyet konularındaki ilişkilerimizi tekrar gözden geçirdik. İlişkilerin ivme kazanması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ekonomik yatırım alanlarında da ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Bölgemizde barışın sağlanması konusunda iki ülkenin rolü çok büyük. İki ülke ilişkilerinin güçlü olması, diğer ülkelere de fayda sağlayacaktır

Suriye konusu da görüşmelerin en başta gelen konularından biriydi. Suriye'nin tek çatı altında vatan birliğinin ve bütünlüğünün önemine vurguda bulunuldu. Suriye'ye dış güçlerin müdahale etmesi, Rusya'nın müdahalesinin çok kritik bir konu olduğunu dile getirdik.

Kesinlikle Beşşar Esad'ın Suriye'de rolü olmaması konusunda mutabıkız. Suriye'deki muhalefetin desteklenmesi bizim için çok önemli. Suudi Arabistan ve Türkiye, özellikle Suriye muhalefetinin desteklenmesi konusunda mutabıktır. Rusya tarafı ile yaptığımız görüşmelerde, Cenevre-1 kararlarına uyulması gerektiğiniz kendilerine ilettik."