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Dışişleri Bakanı: Rusların vizesiz şekilde Türkiye’de kalma süresini 90 güne çıkarıyoruz

"18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz"

24 Nisan 2017 01:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de vizesiz kalma sürelerinin 90 güne çıkarılacağını söyledi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde bir restoranda, Uluslararası Rus Derneği, medya yöneticileri ve 24 ülkeden gelen Rus gazetecilerle bir araya geldi. 

Çavuşoğlu, "Rusların Türkiye'deki vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarıyoruz. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya'da ve Alanya'da beş, altı gence vatandaşlık vereceğiz." dedi. 

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