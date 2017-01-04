Dışişleri Bakanı: Reina saldırganının kimliği belli oldu

İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu.

Açıklama, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi.

Çavuşoğlu özetle şöyle konuştu:

''15 Temmuz olmamış gibi davranamayız. FETÖ’yle mücadele önceliğimizdir. Tüm misyonlarımıza hatırlatacağız, talimatları vereceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Suriye’de ateşkes devam ederse 23 Ocak’ta müzakereler başlayacak. Siyasi çözüm için çok gayret safredeceğiz. Ateşkes ve kalıcı barış için çabalarımızı devam ettireceğiz.

AB ile Gümrük Birliği’ni güncellemek için anlaştık. Vize serbesti konusunda kriterlerle ilgili bilgileri ileteceğiz. Terörle mücadele kanunun şu anda değişmeyeceğini anlattık.'

15 Temmuz sonrasında özellikle batı ülkeleri ciddi hatalar yaptı. Türkiye karşıtlığı duygularıyla darbenin başarılı olmasını istedi. Darbenin başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılınca darbecilere nasıl davranacaksınız dediler. Bazı ülkeler darbeye karşı destek verdi. Batı’dan kimse bir süre ziyaret etmedi. İngiltere AB Bakanı gelmişti. Sonra hata yaptıklarını anladılar, arka arka gelmeye başladılar. Tam istediğimiz desteği göremedik. 2013 yılından beri FETÖ’yü anlatmaya çalışıyoruz. Bize inanmadıklarını itiraf ettiler. Beklentimiz; kınıyorsunuz, dayanışma içinde olduğunuzu da söylüyorsunuz ama somut adım atılmasını istiyoruz. İstihbarat konusunda, terör örgütleri konusunda bizimle somut çalışıyor musunuz? Faaliyetlerini kısıtlayabiliyor musunuz, mali kaynaklarını kurutabiliyor musunuz? Biz kuru sözden çok somut adım görmek istiyoruz. Teröre karşı dayanışma içinde olmazsak bugün beni yarın seni vurur.



Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. Anlaşmaya göre herkes olduğu yerde duracak. Muhalefet şu anda sözünde duruyor. Kendisine yönelik saldırılara ölçülü yanıt veriyor. İhlalleri değerlendireceğiz. Bugün uygun olursa Sergey Lavrov ile yeniden görüşeceğiz. Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. İran bu garantörlüğünü yapması lazım. Herkesin üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesi lazım. Ateşkesi ihlal eden taraflara hangi yaptırımlar uygulanacak. Herkes imza attı. Rejimin garantörü Rusya. Muhaliflerin garantörü Türkiye ve Rusya.



ABD bu süreçten dışlanmış değil. Bu süreçten kimsenin dışlanması söz konusu değil. Astana’ya BM de katılacak. Lavrov ile ABD’nin de olması konusunda teyitleştik.

"Halkımız 'İncirlik Üssü'nde

niye tutuyorsunuz?' diye soruyor"

ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı. El Bab'da hava desteği göremedik. Halkımız 'İncirlik Üssü'nde niye tutuyorsunuz?' diye soruyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen şahıs, bizim elimizdeki bilgi ve belgelere göre FETÖ terör örgütüne bağlı.