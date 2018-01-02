Dışişleri Bakanı: PKK silah bırakırsa 'barış süreci' gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK ile yeniden barış sürecinin başlatılmasının ön şartının örgütün silah bırakması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Türkiye-Almanya ilişkilerinde son yıllarda siyasi krizlere yol açan farklı konulara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, PKK ile olası bir barış sürecini de değerlendirdi. PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti.

PKK'nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini savunan Bakan, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için "öncelikle silahların bırakılması" gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, PKK'nın barıştan yana olmadığını belirterek, Türkiye'deki Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olduğunu ve haksızlığa uğramadığını söyledi.

"Karşılıklı saygı bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dpa'ya verdiği mülakatta Almanya'nın Gülen yapılanması destekçileri ve PKK sempatizanları için güvenli bir kaçış ülkesi olmaması gerektiğini de belirtti.

Almanya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği protesto gösterisinde polisin müdahale etmesi üzerine, göstericilerin polise saldırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, polisin müdahalelerinin sürmesi durumunda, bu kişilerin Almanya'da neler yapabileceklerinin daha iyi görülebileceğini söyledi.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirten bakan, "Bir yılanla aynı odada uyuyamazsınız. Bugün ya da yarın gelip sizi sokar" ifadesini kullandı.

Bakan, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, Almanya'nın Türkiye'yi eşit değerde bir partner ülke olarak görmesini beklediklerini kaydetti.