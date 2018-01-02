T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı: PKK silah bırakırsa 'barış süreci' gündeme gelebilir

"Karşılıklı saygı bekliyoruz"

02 Ocak 2018 20:05

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK ile yeniden barış sürecinin başlatılmasının ön şartının örgütün silah bırakması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı. Türkiye-Almanya ilişkilerinde son yıllarda siyasi krizlere yol açan farklı konulara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, PKK ile olası bir barış sürecini de değerlendirdi.  PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti.

PKK'nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini savunan Bakan, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için "öncelikle silahların bırakılması" gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, PKK'nın barıştan yana olmadığını belirterek, Türkiye'deki Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olduğunu ve haksızlığa uğramadığını söyledi.

"Karşılıklı saygı bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dpa'ya verdiği mülakatta Almanya'nın Gülen yapılanması destekçileri ve PKK sempatizanları için güvenli bir kaçış ülkesi olmaması gerektiğini de belirtti.

Almanya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği protesto gösterisinde polisin müdahale etmesi üzerine, göstericilerin polise saldırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, polisin müdahalelerinin sürmesi durumunda, bu kişilerin Almanya'da neler yapabileceklerinin daha iyi görülebileceğini söyledi.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirten bakan, "Bir yılanla aynı odada uyuyamazsınız. Bugün ya da yarın gelip sizi sokar" ifadesini kullandı.

Bakan, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, Almanya'nın Türkiye'yi eşit değerde bir partner ülke olarak görmesini beklediklerini kaydetti.

 

ETİKETLER

Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluPKKbarış süreci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24