Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Paraguay'da

Türkiye'den Paraguay'a Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu, Güney Amerika turunun ikinci durağı Paraguay'ın başkenti Asuncion'da temaslarına başladı.

Temasları kapsamında Paraguay'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı noktadaki Bağımsızlık Evi'ne çelenk bırakan Çavuşoğlu, buradaki anı defterini imzaladı.

Çavuşoğlu mesajında, "Paraguay'a ilk Türk Dışişleri Bakanı olarak düzenlediğim bu ziyaret kapsamında Paraguay'daki bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığı Bağımsızlık Evi'ni ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçerek mevkidaşı Eladio Loizaga ile başbaşa ve heyetler arası görüşmelere başladı.

Görüşmenin ardından iki bakan bazı ikili anlaşmaları imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"Ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz"

Heyette yer alan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas, Paraguay'ın da kendi görev bölgesinde olduğunu söyledi.

Paraguay'ın, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan yaklaşık 7 milyon nüfuslu küçük bir ülke olduğunu kaydeden Barlas, az sayıda Türk işadamının burada olduğunu ve çiftçilikle uğraştıklarını belirtti.

Türkiye-Paraguay ticaret hacminin geçen yıl 270 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, bunun da büyük bölümünün Türkiye'nin ithalatı olduğunu vurgulayan Barlas, "Türkiye'nin ihracatını artırıp ticareti dengelemeyi hedefliyoruz." dedi.

Paraguay ekonomisinin bölgede gelecek vadettiğini anlatan Barlas, ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Barlas, bu kapsamda 2009 yılında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının devamı olarak iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı yapmayı planladıklarını dile getirdi.