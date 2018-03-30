Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, "Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum. Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşması için çalışacağız" demişti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." paylaşımında bulundu.

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