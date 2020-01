Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü’de (3)

30 Kasım (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile ikili ve üçlü görüşmeler yapmak üzere Bakü’ye gitti.

Mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu “Bu üçlü mekanizmanın etkili olmasını ve bölgesel projelerin hayata geçirilmesinde öncü olmasını istiyoruz. Bağlarımızın güçlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız” diyerek mevkidaşı Elmar Memmedyarov’a teşekkür etti.

Milli Güvenlik Kurulu’nun Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditleri değerlendiren bir platform olduğunu belirterek “MGK hükümete tavsiyelerde bulunur. Benim de katıldığım bir MGK toplantısında özellikle Afrin bölgesinden gelen tehditleri değerlendirdik. Çünkü buradan gerek Fırat kalkanı sebebiyle orduda bulunan askerlerimizle gerekse sınırımızı aşarak o bölgede Türkiye’ye gelen tehditleri nasıl daha önce Kilis’e tehdit geldiği zaman tereddüt etmeden temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden tehdit gelirse tereddütsüz temizleriz. Askerimiz, güvenlik güçlerimiz ve polisimiz terörle mücadele ve tehditleri yok etme konusunda her zaman hazırdır.” dedi.

ABD’nin YPG’ye silah verilmemesi konusunda verdiği karara da değinen Çavuşoğlu “ABD Başkanı Trump’ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda \'bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini\' söyledi. Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz\" diyerek Türkiye\'nin verdiği her sözü tuttuğunu ekledi.

Çavuşoğlu Azerbaycan-Karabağ sorununa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: \"Biz Türkiye olarak Karabağ probleminin çözümü için ve Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi için çaba sarfediyoruz. Bu konularda Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev işbirliği içindeler. Ben de kardeşim Elmar’la temas halindeyim. Rusya kararlı olursa bu sorunun çözülebileceğini vurguladı. Böyle bir insiyitafi Türkiye’nin destekleyeceğini de söylemiştir. Azerbaycan’ın kabul edebileceği her formülü destekleriz, biz de yardımcı oluruz. Dün MİSK grubu eş başkanlarını ağırladık. Kendilerine de aynı mesajı verdik. Misk grubu ve eş başkanlarının daha aktif, daha kararlı ve daha samimi olmaları gerektiğini ve çabalarını destekleyeceğimizi söyledik.\"

Bölgedeki ulaşım ve enerji projeleri hakkında bilgi veren Çavuşoğlu \"Bakü Tiflis Kars demiryolu projesini hayata geçirmek önemli. Gelecek yıl inşallah TANAP projesini hayata geçireceğiz. Açılışını beraber yapacağız. Hem enerji koridorlarımıza hem de ulaşım projelerimize diğer projelerin ve diğer bölge ülkelerinin de bağlanması önemli. Orta Koridor’la Kuşakyol Projelerinin birbirine entegre edilmesi önemli. Güzergah üzerindeki birçok ülkeyle birlikte ya da ikili düzeyde görüşeceğiz. Ve bunun merkezinde elbette Azerbaycan ve Türkiye var. Ama inşallah Pakistan’ı da bu projenin merkezine yerleştireceğiz ve bu projeye kardeş ülke Pakistan da dahil olacaktır. Bundan da büyük mutluluk duyarız.\" dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile de bir araya gelecek.

