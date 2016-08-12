Dışişleri Bakanı: Mazeretsiz Türkiye'ye dönmeyen diplomat sayısı 32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında "Toplamda ilk etapta 208 diplomatik kariyer memurunu merkezde görevlendirilmek üzere geri çağırmıştık. Mazeret sunmayarak dönmeyen memur sayısı 32'dir. Bu konuda bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili sürecin devam ettiğini" belirten Çavuşoğlu, "Dosya hazırlanıyor. Bazı olumlu sinyalleri ABD'den almaya başladık. ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet 23-24 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Cevad Zarif, "Türkiye halkını tebrik etmek isterim. Direnişle bölge halklarına darbeye karşı demokrasiyi korumanın önemini gösterdiler" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Karşılıklı yatırımları artırma konusunda ciddi bir ilgi var. Bizim de görevimiz iş adamlarına yardımcı olmak. Bölgesel konuları da değerlendirdik. İran'la ticarette 30 milyar dolar hedefimiz var.

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hem fikiriz. Bazı konularda görüş ayrılığımız oldu, ama yinede ilişkilerimizi kesmedik. Suriye için İran'ın çok önemli bir ülke olduğunu biliyoruz.

Terörle mücadelede PJAK, PKK, DAEŞ'e karşı ortak mücadele etmemiz gerekiyor.

Biz, Bangladeş'te görev yapan 3 memurumuzu geri çağırmıştık. Bunlardan 2 tanesi ABD'ye kaçtı, bir tanesi geri döndü ve görevine başladı. Toplamda ilk etapta 208 diplomatik kariyer memurunu merkezde görevlendirilmek üzere geri çağırmıştık. Mazeret sunmayarak dönmeyen memur sayısı 32'dir. Bu konuda bilgi vermeye devam edeceğiz.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye halkını tebrik etmek isterim. Direnişle bölge halklarına darbeye karşı demokrasiyi korumanın önemini gösterdiler. Türkiye halkı demokrasi sembollerinden biri oldu. İran halkı, Türk halkının yakınındadır. Türk hükümeti ve halkı darbenin üstesinden gelmeyi başardı.

İran-Türkiye ilişkileri oldukça kalıcı. Bizim işbirliğimiz çeşitli alanlarda devam edecektir. İlişkileirmiz siyasi irade sayesinde daha da ilerleyecektir. Enreji ve doğalgaz alanında işbirliğine hazırız. Turizm alanındaki sorunları kaldıracağız. Hiçbir engel bizi ayıramaz. Bazı konularda farklı bakış açılarımız olabilir ama önemli konularda ortak bir birliğimiz var.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkı konusunda hemfikiriz. Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinden çok memnunuz.Türkiye'nin güvenliği, İran'ın güvenliğidir.

Ankara'yla görüşmelerimiz var, devam ediyor. Uçaklar hep dolu geliyorlar Türkiye'ye. İranlı turistlere darbe kalkışmasından sonra ortaya gelen sorunlar, bazı uçuşların gecikmesine neden oldu. Hükümet her türlü iş birliğine, İran turistlerinin Türkiye'ye gelmesi konusunda her türlü iş birliğine hazırdır. İranlı turistler yeniden gelmeye başlayacaktır.

Soru&Cevap

Daha önce bahsedilen üçlü mekanizmada iran yer alıyor mu?

Zarif: Biz, iki önemli komşumuzun ilişkileri, Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri bölgesel iş birliğine doğru gidiyor. İran, her zaman Suriye konusunda Türkiye ile pozisitif diyalogları oldu. Ben şuna inanıyorum, bütün taraftarın Rusya'ya güvenmesi gerekiyor ve bu çatışmalara son vermek için iş birliği yapmamız lazım. Bundan da çok memnunuz.

Haber alınamayan askerler hakkında son durum nedir? Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda işleyen süreç ne durumda? NATO toplantısına katıldığı söylenen tümamiral hakkında da bilgi verecek misiniz?

Çavuşoğlu: Bu geri dönmeyen 32 kişinin değişik yollarla başka ülkelere kaçtığı bilgisini aldık. Ama bazıları hakkında teyid edilmiş bir bilgi yok, bunları da kısa süre içerisinde tespit ederiz. Kaçtıkları ülkelerle temaslara geçtik, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amerika'da amiralle ilgili farklı bilgiler geliyor. Bizdeki bilgiye göre buradaki amiral Casusluk davası için Türkiye'ye davet edilmiş. 30 Haziran'da "vertigo" olduğuna dair rapor almış. Daha sonra kendisinin görevine son verildiğine dair karar 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmış. 26 Temmuz'da NATO toplantısına iştirak ettiği öne sürülüyor.

FETO'nun iadesiyle ilgili süreç devam ediyor. Darbe girişimiyle ilgili dosyayı Adalet Bakanlığımız hazırlıyor. Bizim ABD'den yaptığımız çağrılar sonucu, ABD nezdinde girişimlerimiz sonucu bazı olumlu sinyaller de almaya başladık. 23-24 Ağustos'ta ABD'den bir heyet Türkiye'ye geliyor. ABD'den aynı zamanda üst düzey ziyaret de bekliyoruz. John Kerry ve Biden gelmek istediklerini söylediler. Dosyalarla birlikte Adalet Bakanımızla ABD'ye gidip dosyaları teslim edeceğiz. Her şey ortada, aramızda iade anlaşması var. Bu darbe girişiminin arkasında kimin olduğunu tüm dünya biliyor. Biz, diğer resmi belgelerle ulaştıracağız. Beklentimiz, ABD'nin en kısa zamanda bu terörist başını Türkiye'ye teslim etmesi. Biden ve Kerry'nin ziyaret tarihi henüz kesinleşmedi, biz bize sunulan tarihlerin uygun olduğunu söyledik. 24'ünde gelmek istediklerini söylediler, biz de uygun olduğunu söyledik. Henüz daha teyit gelmedi.