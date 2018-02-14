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Dışişleri Bakanı: Kandil'e operasyon olmalı

"Teröristler neredeyse temizlenmeli, onların olduğu yerde huzur olmaz"

14 Şubat 2018 16:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın PKK ve PYD unsurlarından temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesi de çok önemli. Bu konuda ilkesel bir anlaşmamız var. Bunları inşallah Irak'tan temizleyeceğiz. Kandil'in yanısıra Kerkük, Süleymaniye, Sincar da var. Kandil operasyonu olmalı. Bu Irak için de bizim için de çok önemli" dedi.

"Teröristler neredeyse temizlenmeli. Onların olduğu yerde huzur olmaz" diyen Çavuşoğlu, "Biz nasıl kendi dağlarımız şehirlerimizin de teröristleri temizlediysek Irak'tan da temizleyeceğiz" diye konuştu.

Ankara'da konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

- Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesi de çok önemli. Bu konuda ilkesel bir anlaşmamız var. Bunları inşallah Irak'tan temizleyeceğiz. Kandil'in yanısıra Kerkük, Süleymaniye, Sincar da var.

- Kandil operasyonu olmalı. Bu Irak için de bizim için de çok önemli. Teröristler neredeyse temizlenmeli. Onların olduğu yerde huzur olmaz. Biz nasıl kendi dağlarımız şehirlerimizin de teröristleri temizlediysek Irak'tan da temizleyeceğiz.

- Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız. Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım

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