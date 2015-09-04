Dışişleri Bakanı: Irak'ta Türk işçileri kaçıranların IŞİD veya PKK olmadığı düşünülüyor

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Irak’ta kaçırılan Türk işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu değerlendirdiklerini belirtti. Sinirlioğlu, “Bilinen terör örgütlerinden birinin olmadığını değerlendiriyoruz, DEAŞ (IŞİD) veya PKK değil. Adi bir vaka olduğu düşünülüyor” dedi.

Hürrriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, TBMM’de dün gazetecilerin Irak’ta kaçırılan Türk işçilere ilişkin sorularını yanıtlayan Sinirlioğlu, Iraklı makamlarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “En kısa zamanda çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Sağlıklarının yerinde olduğuna dair değerlendirmemiz var. Neyin olmadığını biliyoruz, bilinen terör örgütlerinden birinin olmadığını değerlendiriyoruz, DEAŞ(IŞİD) veya PKK değil. Adi bir vaka olduğu düşünülüyor” diye konuştu. Bakan Sinirlioğlu, işçilerin fidye amacıyla kaçırılmış olabileceklerini belirterek, Iraklı makamların da en kısa zamanda sonuç alacaklarına dair vaatlerde bulunduklarını kaydetti.

Irak çözmek istiyor:

Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre Bağdat’ta Nurol İnşaat’a ait stadyum inşaatından 18 Türk’ün kaçırılmasıyla ilgili Ankara’ya önceki akşam ayrıntılı bir istihbarat raporu ulaştı. Bu raporda, kaçırılmanın fidye almak veya stadyum inşaatının yapıldığı arazi üzerinde bulunan oto galerisi ile Irak Spor Bakanlığı arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği bilgilerinin öne çıkması dikkat çekti. Bir Türk diplomatik kaynak, “Irak bu olayı bir an önce çözmek istiyor. Çünkü olumsuz bir gelişme, Irak’a yapılacak yatırımları durma noktasına getirir” dedi.

4 ihtimal söz konusu:

Ankara’ya ulaşan raporda kaçırılma olayının arkasında neler olabileceğine dair şu ihtimaller sıralandı:

Devlet güvenlik makamlarında önemli rol alan Şii milisler bir süredir maaş almada sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedenle fidye için kaçırılmış olabilirler. Kamera kayıtları incelendiğinde de bu ihtimal ağır basıyor.

Stadyumun yapılacağı alan nedeniyle Irak Spor Bakanlığı ile arazinin üstünde bulunan ve hak talep eden oto galerisi yöneticileri arasında uzlaşmazlık var. Türk şirketi Nurol bu olayda taraf değil. Spor Bakanlığı’nın istediği proje doğrultusunda stadyumu inşa ediyor. Galerisi şirketi, gözdağı vermek için böyle bir organizasyona girişmiş olabilir.

Irak’ta bazı Şii gruplar Türkiye’yi IŞİD’e destek vermekle suçluyor. Bu gruplar Türkiye’ye mesaj vermek için böyle bir eyleme girişmiş olabilir.

Bağdat’ın Şii Sadr bölgesinde hiçbir hakimiyeti olmayan IŞİD veya PKK taşeron kullanarak böyle bir eylem yapmış olabilir. Ancak bu ihtimal doğru çıkarsa büyük sürpriz olur.

İşçi yakınları iyi haber bekliyor

Irak’ta kaçırılan işçilerin yakınları merakla gelecek iyi haberleri bekliyor. Kaçırılanlar arasında yer alan 24 yaşındaki Metin Toraman’ın ailesi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşıyor. Ortanca köyünde yaşayan Toraman’ın halasının oğlu Zeki Arslan, kuzeninin kaçırıldığını öğrenmelerinin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kuzeninin yaklaşık iki senedir Irak’ta çalıştığını, en son Ramazan Bayramı’nda memleketine geldiğini, üç gün önce ise sosyal medya üzerinden görüştüğünü anlatan Arslan, “Şu an ailesi perişan. Orada şantiyeyi Irak güvenlik güçlerinin koruduğunu anlatmıştı. Şantiyeden dışarı çıkamadıklarını söylemişti. Kuzenim köyünde ev yaptırıyordu, inşaat bittikten sonra evlenmek istediğini söylüyordu. Hayalleri ve ümitleri vardı. Ailesine bakıyordu. Annesi ve babası hasta, köy halkı perişan. Allah aşkına benim kardeşimi, tüm işçileri bırakın. Gerekirse bir heyetle biz Irak’a gidip, ilgililerden yardım istemeyi düşünüyoruz. Her şeyi göze aldık” dedi. İnşaat mühendisi Ali Orçun Topaloğulları’nın (24) ailesinin ikamet ettiği Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de umutlu bekleyiş devam ediyor. Topaloğulları’nın babası Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Bölüm Şefi Tarık Topaloğulları, yaptığı açıklamada, oğullarının durumunun iyi olduğunu söyledi. Alınan bilgiye göre, Topaloğulları, 2009 yılında eğitime başladığı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2013 yılında mezun oldu.