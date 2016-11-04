Dışişleri Bakanı, HDP operasyonuna tepki gösteren Avrupa'yı eleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerine yönelik operasyon ile ilgili olarak "Herkes hukuka uyacak, sevseniz de sevmeseniz de" ifadelerini kullandı. Gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren Avrupa'ya da tepki gÖsteren Çavuşoğlu, "Saldırı olduğunda baş sağlığı mesajları oluyor, ama sen bir terör örgütüsün, silah bırak diyeni duymadım" dedi.,

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yargının çağrısına rağmen ifadelerini vermişler ve o listede yoklardı. Herkes hukuka uyacak, sevseniz de sevmeseniz de. Bunlar hukuktan, mecliste çıkardığımız kanunlardan üstün değil. Diğer partilerin genel başkanları vekilleri gidiyorsa onların da gitmesi gerekiyor.

İspanya'da belediye başkanı ifadeye çağrıldığı halde gitmediği için tutuklandı. Akıl vermeye çalışıyorlar. Biz çözüm için, terörü bitirmek için çok önemli adımlar attık, siyasi riskler aldık.

Gerekirse tüm vekilleri kaybedelim ama ben bu riski alacağım dedi Cumhurbaşkanımız, HDP ne yaptı? PKK ile ilişkilerini sürdürdüler, bazı milletvekilleri PKK'ya silah taşırken yakalandı.

Teröre destek verirseniz yargı hesap sorarlar. AB ve bazı ülkeler bize demokrasi dersi vermeye başlıyor. Bugüne kadar PKK'ya silahı bırak, terörle bir yere varamazsın açıklamasını ben bir kez bile duyamadım. Saldırı olduğunda baş sağlığı mesajları oluyor, ama sen bir terör örgütüsün, silah bırak diyeni duymadım. Avrupalı herhangi bir yetkiliyle de karşılaşmadım. "

