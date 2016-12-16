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Dışişleri Bakanı: Halep'te 7 binin üzerinde sivil tahliye edildi

Rusya 6 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu

16 Aralık 2016 12:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'ten dünden beri 7 bin üzerinde sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın RIA haber ajansında yer alan açıklamalarına göre, tahliye işlemleri bugün de devam ediyor.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de dün yaptığı bir açıklamada yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiği operasyonda ikinci turun başladığını belirtmişti.

Rusya'da sabah saatlerinde yaptığı açıklama da 6 bin sivilin tahliye edildiğini ve tahliye işlemlerinin bugün de süreceğini bildirmişti.

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