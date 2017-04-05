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Dışişleri Bakanı: 'Esed'le ilgili kararı Suriye halkı verecek' diyenler, böyle giderse halk kalmayacak

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, “Rejimin devam edip etmeyeceği Suriye halkının vereceği karardır” demişti

05 Nisan 2017 00:55

Suriye'de muhaliflerin kontrolü elinde bulundurduğu İdlib'in 50 kilometre güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuklarında da bulunduğu en az 58 kişi hayatını kaybetti, 200'e yakın kişi yaralandı. Saldırının kimyasal silahla gerçekleştirildiği iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Esed'le ilgili kararı Suriye halkı verecek' diyenler görsün ki böyle giderse karar verecek halk kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Rejimin devam edip etmeyeceği Suriye halkının vereceği bir karardır” demişti

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ağustos 2016’da NTV canlı yayında yaptığı açıklamada “Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vereceğini” söylemişti. Kurtulmuş şu ifadeleri kullanmıştı:

“Suriye'de kimin işbaşında olacağına karar vermek, Suriye halkının kararı. Eli kanlı rejimin devam edip etmeyeceği Suriye halkının vereceği bir karardır. Buna karar verecek biz değiliz. Çevre ülkeler de değildir. Buna karar verecek Suriye'nin farklı toplumsal gruplarıdır. Suriye halkının bütün taraflarının düzgün bir şekilde temsil edilmesi gerekir.”

 

ABD: Esad’ın geleceğinin Suriye halkına bağlı 

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Sözcüsü Sean Spicer da “Esad’ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu” ifade etmişti. Spicer şöyle konuşmuştu:

 “Esad ile ilgili olarak kabul etmesi gereken siyasi bir gerçek var: Önceki yönetim döneminde Esad’la ilgili pek çok fırsatı harcadık.”

“Esad’ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli. ABD bölgede sadece IŞİD’i yenmeye odaklanmalı. ABD’nin Suriye ve Irak’ta önceliği, terörle mücadele ve özellikle de IŞİD’in yenilgiye uğratılmasıdır.”

 

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