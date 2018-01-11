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Dünya

Dışişleri Bakanı: Erdoğan, Merkel'i Türkiye'ye davet edecek

"Deniz Yücel'in tutuklu olmasında benim çıkarım nedir?"

11 Ocak 2018 14:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel'i davet edeceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Antalya'da Alman gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın birçok kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Başbakan Angela Merkel'i davet edeceğini ya da Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

"Deniz Yücel'in tutuklu olmasında benim çıkarım nedir?"

Çavuşoğlu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de yaklaşık 11 aydır hakkında iddianeme olmadan tutuklu bulunmasıyla ilgili soruyu "Deniz Yücel'in tutuklu olmasında benim çıkarım nedir? Karşılığında ne elde edeceğim? Hiçbir şey. Bu durum ilişkilerimizi zehirliyor. Bu hoşuma mı gidiyor? Hayır. Ancak bu sorundan kurtulmak için yargıya müdahale edemem" yanıtını verdi.

Çavuoğlu aynı zamanda "Deniz Yücel'in akreditasyonu olmadığını ve gazetecilik nedeniyle tutuklu bulunmadığını" tekrarladı.

"Bize diktatör derseniz, benzer eleştiri alırsınız"

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Almanya'yı Nazi yöntemleri uygulamakla suçlamasına yönelik eleştirileri ise, "Siz Erdoğan'a diktatör dediniz. Erdoğan'a ağır hakaret ettiniz. Erdoğan ve bizi diktatör olarak tanımlarsanız, Erdoğan'dan benzer eleştiriler alırsınız" sözleriyle değerlendirdi.

Alman gazetecilerin, altıncı kez uzatılan olağanüstü halin kaldırılmasına yönelik talepleri hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, "OHAL'i son kez uzattıklarını umduğunu ancak bunun da gelecek üç ay içindeki duruma bağlı olduğunu" ifade etti.

 

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