Dışişleri Bakanı: Düşmanın üstüne üstüne gideceğiz; Türk ordusu Suriye'de hainlerle mücadele ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, " Vatanımızın bekası için ve şehitlerimizin intikamı için düşmanın üstüne üstüne gideceğiz. Türk ordusu, Suriye'de hainlerle mücadele ediyor" dedi.

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 811'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenler, Cumhuriyet Meydanı'ndan fetih yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKP Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Sena Nur Çelik ile TRT'nin "Diriliş Ertuğrul" dizisinin bazı oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte Bursa'dan gelen kılıç kalkan ekibi, geleneksel okçuluk ekibi ve atlı polisler, vatandaşların ilgisini çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.

Buradaki törende konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatan topraklarında nice destanların yazıldığını, halen de mücadelenin devam ettiğini dile getirdi.

"Düşmanın üstüne üstüne gideceğiz"

"Bugün de hem vatanın bekası için hem de bölgemizin istikrarı için Mehmetçiğimiz, İslam'ın son ordusu Türk ordusu, Suriye'de hainlerle mücadele ediyor." diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Rabbim Mehmetçiğimizi korusun. Evet şehitlerimiz var, evet üzülüyoruz, evet yüreğimiz yanıyor ama hiç kimse bizden yas tutmamızı beklemesin. Tam tersine vatanımızın bekası için ve şehitlerimizin intikamı için düşmanın üstüne üstüne gideceğiz. Tıpkı Artuk Bey gibi, Bamsı Alp gibi, yiğit Aslıhan Hatun gibi düşmanın üstüne üstüne gideceğiz ki şehitlerimizin intikamını alacağız. Allah, şehitlerimizden razı olsun, Allah rahmet eylesin. Bugün yaşadığımız coğrafyada da dünyada da adaletsizlikler var. Bugün biz susarsak, bugün sorumluluk almazsak ve ecdadın bize yüklediği mirası yüklenemezsek bu adaletsizliklere kimse dur diyemez."

Teröristler, düşmanlar gibi içeride ve dışarıda hainler de olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "O hainlerden de hesap soracağız. Bu vatan topraklarında hainlere de yer yok." dedi.