Dışişleri Bakanı Davutoğlu Ürdün'de

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ziyarette bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi.



Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yapılan Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısına katılan Davutoğlu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cevde, aynı uçakla Amman Havalimanına geldi.



Davutoğlu'nu Amman'a gelişinde, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Ali Köprülü ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ürdün'deki temasları çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Cevde ile görüşecek ve iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Davutoğlu ayrıca Ürdün Başbakanı Nadir Dahabi ve Kral Abdullah tarafından kabul edilecek. Daha sonra Amman'da bulunan Salt Şehitliğini ziyaret edecek olan Davutoğlu, Ürdün Üniversitesinde Türk Dili ve Kültürü Programı açılmasına ilişkin protokolün imza töreninde bulunacak ve Ürdün Dışişleri Bakanı Cevde tarafından onuruna verilecek iftar yemeğine katılacak.



