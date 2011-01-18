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DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU LÜBNAN'A GİDECEK ANKARA (A.A)

18 Ocak 2011 10:17

-DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU LÜBNAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Lübnan'a, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani ile eş zamanlı bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Lübnan'daki hükümet bunalımının aşılması amacıyla yürütülen çabalar kapsamında yapılacak ziyaret sırasında, Davutoğlu ve Al Thani'nin Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Sleiman, Lübnan Milli Meclisi Başkanı Nabih Berri ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin yanı sıra Lübnan siyasetinin önde gelen isimleriyle görüşmeler yapmaları öngörülüyor.

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