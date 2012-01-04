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Dünya

Dışişleri Bakanı Davutoğlu İran'da TAHRAN (A.A)

04 Ocak 2012 20:43

-Dışişleri Bakanı Davutoğlu İran'da TAHRAN (A.A) - 04.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'ın Başkenti Tahran'a geldi. Özel uçakla Mehrabad havaalanına gelen Davutoğlu'nu İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ve diğer yetkililer karşıladı. Davutoğlu'nun Tahran'daki temasları kapsamında bu akşam Salihi'nin yanısıra Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüşmesi bekleniyor. Davutoğlu ve Salihi başkanlığındaki heyetlerarası görüşmelerden sonra da Davutoğlu ve Salihi ortak basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde Türkiye-İran ilişkilerinin yanısıra Irak, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. Davutoğlu'nun temasları kapsamında ayrıca İran'ın nükleer programının da gündeme geleceği ifade edildi. Davutoğlu yarın da İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile bir araya gelecek. Davutoğlu'nun İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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