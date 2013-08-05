Dışişleri Bakanı Davutoğlu İran'da

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yemin töreni için geldiği Tahran’da ikili temaslarını sürdürdü.

Davutoğlu, törenin ardından Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Maite Nkoana-Mashabane ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Berdimuhammedov ile Davutoğlu’nun basına kapalı görüşmesinde ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ağırlıklı konu olarak ele alındı. İlişkilerin tüm alanlarda geliştiği vurgulanırken, üst düzey ziyaretlerin önemine değinildi.

Davutoğlu, daha sonra Güney Afrika Dışişleri Bakanı Maite Nkoana-Mashabane ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Davutoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşını Türkiye’ye davet etti. Görüşmede ayrıca Mısır konusu da gündeme geldi. Güney Afrikalı Bakan, Afrika Birliği’nin Mısır temasları ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmeleri ile kendi ulusal düzeydeki girişimleri hakkında Davutoğlu’nu bilgilendirdi. Davutoğlu da konu hakkında Türkiye’nin temas ve girişimlerini anlattı. İki ülkenin de Mısır’daki darbeye ilişkin ortak görüş, tutum, endişe ve beklentilere sahip olduğunu ifade eden diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili temasların devam edeceğini belirtti.

Bu görüşmenin ardından Davutoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile bir araya geldi. Malki, ABD’nin girişimiyle başlatılan İsrail-Filistin görüşmeleri hakkında çok kapsamlı bilgi sunarken, sürecin hem gelişimini anlattı hem de bundan sonra atılacak adım ve toplantılar hakkında bilgi verdi.

Davutoğlu ise görüşmelerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Davutoğlu, her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı. Görüşmede ayrıca Filistin’deki iç uzlaşı süreci de kısaca ele alındı.

Davutoğlu’nun yarın sabah da İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmesi bekleniyor.