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Dünya

DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU BİNGAZİ'DE BİNGAZİ (A.A)

03 Temmuz 2011 20:12

-DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU BİNGAZİ'DE BİNGAZİ (A.A) - 03.07.2011 - Murat Ünlü - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Libya'nın Bingazi kentine geldi. Davutoğlu'nun Bingazi'de Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil ve UGK Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Ali El İsavi ile görüşmesi planlanıyor. Davutoğlu ile Bingazi'ye gelen heyette THY Genel Müdürü Temel Kotil, Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, TİKA Başkanı Serdar Çam, bazı kamu kurumlarının temsilcileri, diplomatlar ve gazeteciler yer alıyor. Görüşmelerde Türkiye'nin yapacağı yardımın çerçevesinin çizilmesinin planlandığı öğrenildi.

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