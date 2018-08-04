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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan yaptırım yorumu: Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşıyla çözebiliriz

"Pompeo ile yaptığımız görüşme son derece yapıcı geçti"

04 Ağustos 2018 21:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan krize ilişkin  "Dayatmayla tehdit diliyle değil, uzlaşıyla diplomasiyle ve  iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya ilçe danışma meclisi toplantısında konuştu. ABD ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper.  Sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi oturup konulaşalım. Sorunların müzakereyle, diyalogla çözüleceğine inanıyoruz. Türk milleti boyun eğer mi tam tersi tepki verir. Sonuçta şimdi ne oldu? Yaptırım ne oldu? Karşı yaptırım. Pompeo ile yaptığımız görüşme son derece yapıcı geçti. Oturup konuşalım nasıl sorunu çözeceğimizi. Diplomasi işler, sorunları çözeriz işimize bakarız. Bugün dünyanın da bölgemizin de pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehdit diliyle değil, uzlaşıyla diplomasiyle ve  iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum." dedi.

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