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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Şıkıdım' siparişi

80 kişilik Kızıl Ordu'nun 64 üyesi, 25 Aralık'ta düşen Rus uçağında hayatını kaybetmişti

20 Ocak 2017 12:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın organizasyonuyla 25 Aralık’taki uçak kazasında üyelerini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına, İstanbul ve Moskova’da verilecek konserlerin repertuvarında Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ şarkısının da yer almasını istedi.

Enbe Orkestrası, uçak kazasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova'da vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın organize edeceği konser için repertuvar çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şarkı siparişi geldi.

Koro defalarca seslendirmişti

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, düşen Rus Tu-154 uçağında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu’nun Moskova’daki binası önüne çiçek bıraktı.

Bakan Çavuşoğlu, ‘Kalinka', ‘Katyuşa' gibi Kızıl Ordu Korosu klasikleri ve Türkçe şarkıların seslendirileceği konserde, Tarkan'ın ‘Şıkıdım' parçasının da yer almasını istedi.

Talep üzerine şef Behzat Gerçeker, koronun birçok kez seslendirdiği şarkıyı repertuvara aldı.

Tarkan'ın ‘Şıkıdım' şarkısı koronun en sevilen performansları arasında yer alıyordu.

St. Petersburg Filarmoni Orkestası'nın müzik direktörü Yuri Temirkanov'un da konuk sanatçı olarak katılacağı konserle ilgili Gerçeker, "İki ülke arasındaki dostluk bu konserlerle daha da pekişecek. Bu nedenle gururluyuz" diye konuştu.  

Kızıl Ordu Korosu, Kremlin'de Mehteran'la düet yapmıştı:

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