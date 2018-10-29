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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması (1)

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi

29 Ekim 2018 15:56

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul\'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi.
Çavuşoğlu, \"Olayın sorumluları Suudi Arabistan\'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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