T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya: Adam gibi rica ederlerse...

"Seçim sonrası cuma ya da cumartesi..."

09 Mart 2017 16:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, "Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her şart bizim için zor derse' bu cumartesi giderim" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik 'Nazi' benzetmesine ilişkin olarak, "Söylemeye çalıştığımız şu; Avrupa'da yaşananlar şu an bize ikinci dünya savaşı dönemindeki Avrupa'yı hatırlatıyor. Biz şahsen sen Nazi'sin demedik, yapılan uygulamalarla ilgili Cumhurbaşkanımız bir benzetme yaptı. Bu tür uygulamalar, bu tür engellemeler bizi durduramaz. Biz bu tür faşistlere de pabuç bırakmayız" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin hedefinin El Bab’dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu belirterek, "Münbiç’e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG’yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" dedi.

ETİKETLER

Bakan ÇavuşoğluDışişleriHollandaadam gibi rica ederse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24