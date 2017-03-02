Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye ziyareti sırasında Ankara ve İstanbul’da göndere Kürdistan bayrağı çekilmesine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Ya biz ya onlar” tavrının doğru olmadığını söyledi.

Bahçeli göndere çekilen Kürdistan bayrağını “Skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. Bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. Önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu bir parçasıdır?” diyerek eleştirmişti. “Bizi değil Barzani’yi mi tercih ediyorsunuz ” diye sormuştu.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

”Herkesin görüşlerine bizim saygımız var. Ama diplomasi de kurallar vardır. Kendi Anayasası çerçevesinde bir federal yapı kurulduysa ki şu anda özellikle PKK’ya karşı bizim en önemli Irak’taki müttefikimiz şu anda ki yönetimdir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte PKK’ya yönelikte bizim önemli birlikte ortak adımlarımız operasyonlarımız da olacak. Irak Anayasa’sı çerçevesinde kurulmuş ve Irak Bayrağı ile beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak konulmuştur. Daha geçen gün Münih’te Sayın Başbakanımız görüşürken de masada üçlü bayrak vardı. Türk Bayrağı, Irak Bayrağı ve Bölgesel Yönetimin Bayrağı Tataristan Cumhurbaşkanı’da geldiği zaman Türkiye’ye yine Rusya Bayrağı ile beraber Tataristan Bayrağı’nı da dikiyoruz. Bazılarını sevebiliriz sevmeyebiliriz ayrı bir şey ama diplomaside protokol kurallarının işlemesi başka bir şeydir. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrımcılık yoktur. İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı bir şey de yoktur.”