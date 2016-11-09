T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Müzakereleri durdurmak istiyorsanız durdurun!

Erdoğan da AB'ye yönelik olarak "Üyelik sürecini bir an önce gözden geçirin, ama nihai kararınızı verin" ifadelerini kullanmıştı

09 Kasım 2016 18:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  15 Temmuz darbe girişiminin ardından her geçen gün daha da gerginleşen Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Müzakereleri durdururuz' diyorlar, durdurmak istiyorsanız durdurun, sürdürmek istiyorsanız da sürdürün" ifadelerini kullandı.

İpek Üniversitesi'nde konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 

Darbe girişimine karşı tavrını da koymuştur. Yeni yönetimde her alanda olduğu gibi beklentilerimiz sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk çağrısı değildi. AB Türkiye'yi oyalarken, mesnetsiz iddialar öne sürmüşlerdi Erdoğan net bir şekilde "Bizi oyalamayın" demişti. Şimdi de darbe girişiminden sonra şöyle olmuştu, böyle olmuştu "Yok terörle mücadele adil değil". "Müzakereleri durdururuz" diyorlar, durdurmak istiyorsanız durdurun, sürdürmek istiyorsanız da sürdürün

 

Erdoğan: Üyelik sürecini bir an önce gözden geçirin, ama nihai kararınızı verin!

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16. MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin üyelik sürecini gözden geçirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan AB'ye "Haydi, bir an önce gözden geçirin, geç bile kaldınız" diye seslendi. Erdoğan, "Ama gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin ha, nihai kararınızı verin. Eğer Türkiye, terörle mücadele ediyor diye, siz AB müzakereleri konusunda bunu gözden geçirecekseniz geç kaldınız" dedi.

ETİKETLER

dışişleri bakanımevlüt çavuşoğluerdoğanavrupa birliğiab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24