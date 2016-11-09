Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Müzakereleri durdurmak istiyorsanız durdurun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her geçen gün daha da gerginleşen Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Müzakereleri durdururuz' diyorlar, durdurmak istiyorsanız durdurun, sürdürmek istiyorsanız da sürdürün" ifadelerini kullandı.

İpek Üniversitesi'nde konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Darbe girişimine karşı tavrını da koymuştur. Yeni yönetimde her alanda olduğu gibi beklentilerimiz sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk çağrısı değildi. AB Türkiye'yi oyalarken, mesnetsiz iddialar öne sürmüşlerdi Erdoğan net bir şekilde "Bizi oyalamayın" demişti. Şimdi de darbe girişiminden sonra şöyle olmuştu, böyle olmuştu "Yok terörle mücadele adil değil". "Müzakereleri durdururuz" diyorlar, durdurmak istiyorsanız durdurun, sürdürmek istiyorsanız da sürdürün

Erdoğan: Üyelik sürecini bir an önce gözden geçirin, ama nihai kararınızı verin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16. MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin üyelik sürecini gözden geçirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan AB'ye "Haydi, bir an önce gözden geçirin, geç bile kaldınız" diye seslendi. Erdoğan, "Ama gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin ha, nihai kararınızı verin. Eğer Türkiye, terörle mücadele ediyor diye, siz AB müzakereleri konusunda bunu gözden geçirecekseniz geç kaldınız" dedi.