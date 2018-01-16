Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG tepkisi: Koalisyon adına açıklama yapamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD koalisyon adına açıklama yapamaz. PKK ile nasıl mücadele ettiysek onlarla da ederiz" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin 'YPG ordusu' açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"ABD, Koalisyon adına karar alamaz. Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur. ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor?" diyen Çavuşoğlu, "Yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bu konuyu görüşeceğiz. Rakka'da bize verilen sözler tutulmadı. PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi. Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez" ifadesini kullandı.

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki YPG ile 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü üzerinden çalıştıkları açıklanmıştı.

Açıklamada, "Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Yeni sınır güvenliği birimi 30 bin kişiden oluşabilir" denilmişti.