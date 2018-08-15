Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı; herkes dolardan çıkmanın yolunu arıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında Rahip Andrew Brunson krizinin ardından yaşananları değerlendirdi. "Yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı" diyen Çavuşoğlu, "Amerikan yönetiminin ülkelere yönelik saygısızca tutumunu herkes görüyordu ama bir kere daha gördüler. Şimdi dolardan çıkmanın yolunu da herkes arıyor." dedi.

Çavuşoğlu, ABD'yi, "Ne yaptığını bilmeyen bir anlayış var" diyerek eleştirdi.

ABD ile Türkiye arasında Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin soruna da değinen Çavuşoğlu, "Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Suudan'lı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Sudanlı mevkidaşı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sheraton Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Sudan ile ilk defa tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıklarını yapmak amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, ilk toplantıyı da en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.

Sevakin Adası'nın restore edilmesi ve ekonomiye yeniden kazandırılmasının sadece Sudan için değil eleştiren ülkeler için de çok yararlı olacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, Sudan'ın bölgenin istikrarı için de kritik bir ülke olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Etiyopya ve Eritre arasındaki uzlaşının sağlanmasında Sudan'ın büyük bir rolü vardır. Güney Sudan'da da özellikle iktidar ve muhalefet arasındaki sorunların çözülmesi ve iç barış için de Sudan çok katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Dik duruşumuzu sürdüreceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, son dönemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin bazı ülkelerden gelen desteği de değerlendirdi.

Bu süreçte çok sayıda dost, kardeş, komşu ülkeden ve dünyanın her yerinden ciddi destek aldıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen bu yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı. Yani bugünkü Amerikan yönetiminin göreve geldiğinden bu yana zaten tüm ülkelere yönelik saygısızca tutumunu herkes görüyordu ve elindeki ekonomik gücü her ülkenin aleyhine hoyratça kullanabileceğini biliyorlardı ama bir kere daha gördüler. Dolayısıyla şimdi dolardan çıkmanın yolunu da herkes arıyor."

Türkiye'nin ise bugüne kadar gücünü tüm insanlığın ve dostlarının yararına kullandığının altını çizen Çavuşoğlu, bunun da ülkeler ve halkları tarafından görüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi olduğunu da hatırlatarak, tüm dünyadaki mazlumların da bunu gördüğünü, Türkiye ekonomisinin güçlü olması için dua ettiğini söyledi.

Avrupa ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri belli bir seviyede olan ülkelerin ise güçlü Türk ekonomisinin kendilerinin de yararına olduğunu bildiklerini ve Türkiye'nin krize girmesini arzu etmediğine değinen Çavuşoğlu, "Elbette biz diklenmeden dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayretlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Ama baskılara, dayatmalara karşı da boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ilgili makamların yaşananlardan da ders alarak, Türk ekonomisini tekrar reforme etmek için yoğun çaba içinde olduğunu, alınan tedbirlerin de faydasının görülmeye başlandığını ve piyasanın rahatladığını vurguladı

"ABD, sadece kendi hayal kırıklıklarını dikkate almamalı"

Rahip Andrew Brunson'a ilişkin Washington'dan yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, ABD veya herhangi bir ülkenin sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını değil karşı tarafın yaşadığı hayal kırıklıklarını da dikkate alması gerektiğini söyledi.

"ABD'de ne yaptığını bilmeyen bir anlayış var"

Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'nin yanı başında terör örgütüne binlerce tır dolusu silah verdiğini hatırlatarak, o silahların şu anda piyasada satıldığına işaret etti.

Diğer yandan Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir haine destek verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Şimdi bakıyoruz üçüncü ülkelerdeki FETÖ'cüleri de korumaya kalkıyorlar. Darbe girişiminden bu yana bakıyoruz, o ülke kurtulmak istiyor, oradaki ABD'nin büyükelçisi o FETÖ'cülere destek çıkıyor" dedi.

Suç işlediyse herkesin yargı sürecine tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin var olan tüm sorunları baskı ve dayatma ile değil müzakerelerle çözmek istediğini ABD'ye ifade ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Ama orada ciddi bir karmaşa var. Ne yaptığını bilmeyen, yumruğu masaya vurarak netice alabileceğini düşünen bir anlayış var. Tüm ülkeler için de işin en zor kısmı bu." ifadesini kullandı.

"Askıya alındı diye bir şey yok"

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören 2019 mali yılı bütçesine dair yasa tasarısını imzalamasına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Daha önce Savunma Bakanlığının zaten Kongre tarafından atılacak bir adıma karşı olacaklarını söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, diğer taraftan 90 gün içinde yönetimin bir rapor vereceğini ve bu süreçte teslimat olmayacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama pratikte de bunun hiçbir anlamı yok. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. İki sene boyunca uçaklar zaten orada olacak ve pilotlarımızın da orada eğitim süreci devam edecek. Yani bugün askıya alındı diye bir şey yok. Bu rapor alınıncaya kadar bunların teslimiyle ilgili kendi iç prosedürlerinden kaynaklanan kısıtlama var. ABD'ye tavsiyemiz, elinizde olan kozları Türkiye'ye veya başka bir ülkeye karşı bir silah olarak kullanmayın. Bu ABD'nin güvenliğini ve itibarını çok ciddi zedeliyor. Dönüp dolaşıp yine ABD'ye zarar verir. Hiçbir ülke bugün alternatifsiz değildir, çaresiz değildir ve her ülke onurludur. Buna da saygı duymaları gerekir."