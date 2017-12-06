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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'li mevkidaşı Tillerson'a: Kudüs kararı büyük hata olur

Bakan Çavuşoğlu ile Tillerson Brüksel'de bir araya geldi

06 Aralık 2017 15:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, ABD Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma niyeti ve ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak kabul etmesi kararının büyük hata olacağı görüşünü Tillerson'a ilettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu büyük bir hata olacaktır. Bölgeye istikrar ve barıştan ziyade kaos getirecektir. Türkiye'nin tutumu bellidir. Buna sadece Müslüman dünyası değil, tüm dünya karşı çıkmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a daha önce de söyledim, görüşmemde de bunu tekrar dile getireceğim" diye konuştu.

 

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