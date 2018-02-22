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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz

"5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı"

22 Şubat 2018 17:17

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın harekât düzenlediği Suriye'nin Afrin bölgesine, rejime bağlı güçlerin girdiği yolundaki haberlerle ilgili "Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı" dedi. Çavuşoğlu,  IŞİD ve PKK-YPG’ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı olmadıklarını söyledi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Nedense bu operasyon özellikle batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye’de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti. Bu operasyonun amacının ne olduğunu başından beri net söylüyoruz. Buradaki terör örgütlerine yöneliktir” dedi.

"Hava şartları düzelince ilerleme hızlandı"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Kritik noktalar ele geçtikten sonra ve hava şartları da düzeldikten sonra ilerleme daha da hızlandı. Bu süreçte Suriye’nin sınır, toprak bütünlüğünü sık sık dile getirdik. Burada hiç kimsenin sınır, toprak bütünlüğü konusunda Türkiye bakımından endişesinin olmaması lazım. Bizim şu anda mücadele ettiğimiz YPG-PKK Suriye’nin topraklarını bölmek için buralarda varlar. Kendisinden olmayan herkesi de sürgüne göndermiştir.”

"5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin’e girdiği yolundaki haberlere ilişkin şunları söyledi: “Rejime yakın güçlerin buraya gelip gelmediğine ilişkin çok haber çıkıyor. Tavrımız net, DAEŞ-PKK-YPG’ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat PKK-YPG’yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı. İster milis ister başka adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa, güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK-YPG’dir ona göre muamele yaparız." (DHA)

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