Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Cenevre'de yer almasını istemek süreci zarara uğratıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de başlaması planlanan ancak bugün ertelenen Suriye barış görüşmelerine YPG'nin katılıp katılmaması konusundaki tartışmalara ilişkin olarak, "Görüşmelerde YPG gibi terör örgütlerinin yer almasını istemek süreci zarara uğratmaktadır. Son derece tehlikeli olduğunu söylemeliyiz" değerlendirmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB'li katılımcılarla ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Her şeyden önce Cenevre’de başlayacak rejim ve muhalefet arasındaki müzakerelerin bir an önce başlamasında fayda var. Ateşkesin bir an önce sağlanması gerekiyor. Rejim güçlerinin, İran ve Rusya’nın desteğiyle sivillere yönelik saldırıları ölümlere sebep oldu.

Riyad’da muhalefet toplandı. Müzakere heyetini belirledi. Şimdi rejim de kendi müzakere heyetini belirledi. Özellikle muhalefeti sulandırmaya yönelik çabalar var. Biz buna karşıyız. Muhalefet de buna karşı. Özellikle de YPG gibi terör örgütlerinin yer alması istemek süreci zarara uğratmaktadır. Son derece tehlikeli olduğunu söylemeliyiz.

Zaten rejimin kuklası olanlar, rejim tarafından heyete katılabilirler. YPG için de bu geçerli. Suriye’de kontrol ettiği alan bakımından YPG önemliyse, DAEŞ de terör örgütüdür, o da toprakları kontrol ediliyor. Dolayısıyla terör örgütleriyle ılımlı muhalefet arasındaki ayrımı çok net yapmak lazım. Terör örgütlerinin müzakere heyetlerinin içerisinde olmaması gerekir. BM ve temsilcileri, her grupla istediği zaman görüşebilir, bu konuda kimseye bir şey dikte edemeyiz. Şu gerçek ki muhalefet kendi arasında terör örgütlerini ve sözde muhalefet güçlerini görmek istemiyor. Bunu da kabul etmiyor. Tüm ülkelerin bir an evvel Suriye’de ateşkesin sağlanması için görevini yapması gerekiyor.