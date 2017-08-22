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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor

Çavuşoğlu, Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelecek

22 Ağustos 2017 01:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun Bağdat ve Erbil'de görüşmeler yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere yarın Irak'ı ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşecek.

Çavuşoğlu, Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelecek, ardından Erbil'e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapacak.

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