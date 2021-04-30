T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Koca, Rusya'ya gidecek

Rusya'da aşı ve turistlerin Türkiye'ye geliş tarihinin ele alınması bekleniyor

30 Nisan 2021 22:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mayıs ayında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Sağlık BakanıFahrettin KocaDışişleri BakanıMevlüt ÇAvuşoğluRusyaTürkiye RusyaTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24