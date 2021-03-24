Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bugün ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirebilir

T24 Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO dışişleri bakanları toplantısı için bulundukları Brüksel kentinde ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu, daha önce telefonda görüşen ikilinin ABD'de Biden döneminin başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olacak.

Al Monitor'de yayımlanan 22 Mart tarihli Amberin Zaman imzalı haber için konuşan diplomatik kaynaklar Blinken'ın ilk önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya gelmesinin, daha sonra da Çavuşoğlu ile görüşmesinin beklendiğini söylemişti. Diplomatik kaynaklar bu görüşmenin 23 Mart'ta gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etmişti. Görüşmenin ertelendiği veya gerçekleşmeyeceği ile ilgili yeni bir haber yayımlanmazken, bakanlıklardan konuyla ilgili bir resmi açıklama da yapılmadı.

Görüşmelerin gündeminde S-400'lerin, ABD'nin Suriye'de destek verdiği grupların ve Doğu Akdeniz krizinin olması bekleniyor.

Blinken: Türkiye'yi yakın tutmak hem ABD'nin hem NATO'nun çıkarına

Blinken dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Ankara'yla farklılıklarımız olduğu bir sır değil" dedi. Blinken, bu farklılıklara rağmen Türkiye'nin NATO'ya yakın kalmasının ittifaktaki herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

"Türkiye uzun süredir bizimle olan, değer verdiğimiz bir müttefik" diyen Blinken, NATO'da kalmanın Ankara için de çıkarlı olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, NATO'nun iç bölünmeler yaşadığı dönemden daha güçlü çıkabileceğine inandığını söyledi.

Büyükelçi Satterfield: Bu yönetim Türkiye’yi bir stratejik müttefik olarak görüyor

Geçen cuma günü bir grup gazeteciyle bir araya gelen ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD’deki yeni yönetimin Türkiye’ye bakışını şöyle değerlendirmişti:

“Bu yönetim Türkiye’yi bir stratejik müttefik, NATO partneri, bölgesi ve ötesinde önemli bir ülke olarak görüyor. Bu önceki yönetimin yaklaşımından çok da farklı değil. Ama Başkan Biden ve yeni ekibin farklı yaklaştığı konular da var. Farklar Türkiye’ye özel değil. Yönetim transatlantik ilişkilere önem veriyor. Transatlantik ilişkilerin kurumlarına önem veriyor.”