Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım AB bu kez parayı daha hızlı aktarır

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan yardımın ikinci dilimi olan 3 milyar euronun aktarılmasına karar verilmesine, hükümetten ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'ye yaptığı açıklamalarda "Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner" dedi.

Türkiye'ye geri kabul anlaşması karşılığında vadedilen vize serbestisi hakkında da konuşan Çavuşoğlu "Eğer AB gerçekten samimiyse biz bu konuyu da aşarız. İstemezlerse olmaz. Ama o zaman göç anlaşması da geri kabul anlaşması da olmaz. Bu tehdit ya da şantaj değil. Her iki tarafın da yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

AB ile Türkiye'nin Haziran 2016'da imzaladığı geri kabul anlaşması kapsamında AB Türkiye'ye 3 milyar euro aktarmıştı.