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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Moskova ve Kiev müzakerelerin ikinci turunda sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardı

03 Mart 2022 21:57

Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

TIKLAYIN | Rusya ile Ukrayna, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda anlaştı

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