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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna’da 87 vatandaşımız var, tahliye edeceğiz

01 Nisan 2022 12:36

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Toplam Ukrayna’da 87 vatandaşımız var tahliye edeceğiz. İstanbul’da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz." dedi. 

Çavuşoğlu,  "Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. " ifadesini kullandı.  (DHA)

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