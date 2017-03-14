Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'den çekindiklerini, kıskandıklarını biliyoruz…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi kıskandığını öne sürdü.

Çavuşoğlu, Trakya Balkan STK Platformu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ülkeleri ile yükselen kriz ortamına dair açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği tarafından Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmemesi halinde, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının lağvedilebileceğini ima eden Çavuşoğlu, AB ülkelerinin Türkiye'den çekindiğini ve kıskandığını söyledi.

Edirne'de düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu şöyle dedi:

"Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu: Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız.”

"Kıskandıklarını biliyoruz"

Çavuşoğlu, "Benimle telefonla görüşmelerde 'gerçekten benimsemiyoruz, gerçekten utanıyoruz' diyen siyasetçiler daha sonra Hollanda'ya destek atıyorlar. Neden biliyor musunuz? Korku. Ne korkusu biliyor musunuz? Türkiye'den çekindiklerini kıskandıklarını biliyoruz da... Avrupa Birliği dağılıyor kendi aralarında ne kadar safları sıkı tutarız da Avrupa Birliği dağılmaz diye korkuyorlar. Onlara bir sözüm var, korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.