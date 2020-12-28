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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye en az gelişmiş ülkelerin hamisi

28 Aralık 2020 19:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, girişimci ve insani diplomasimizin önceliklerinden biri olarak en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor" dedi.

Turkuvaz Grubu'nun düzenlediği ve Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı festivalde konuşan Çavuşoğlu "BM'de bu ülkelere destek olmak için tesis edilen 'Dostlar Grubu'nun eş başkanlığını yapıyor, en az gelişmiş ülkelere teknoloji transferi amacıyla kurulan BM Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Türkiye'nin pandemi başladığından beri ihtiyacı olan her ülkeye yardımda bulunduğunu söyledi.

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